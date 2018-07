L'île Maurice opte pour le développement durable

Depuis plusieurs décennies, les pays africains cherchent des investissements pour développer les secteurs de l‘énergie renouvelable et les infrastructures sur le continent.

Ce qui a abouti à la signature de multiples accords entre développeurs et entreprises puis entre développeurs et gouvernements. Les objectifs visés : faire de l’Afrique une plaque tournante du développement durable.

Un objectif, au cœur de la stratégie de Sotravic, une entreprise mauricienne qui intervient dans la production des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

“Nous sommes spécialisés dans les travaux de l’environnement. On travaille sur l’eau potable, on traite l’eau potable, on cherche de l’eau potable, on distribue de l’eau potable à des ménagères, on construit des réservoirs, on fait l’assainissement des canalisations et le traitement des eaux usés. On travaille à Maurice et dans des pays africains surtout au Botswana, Mozambique et Rwanda,” a déclaré Pierre Ah Sue, PDG de SOTRAVIC.

Outre l’eau potable et l’assainissement des eaux usés, Sotravic est un acteur principal dans la gestion de déchets solides. Son centre d’enfouissement technique en opération traite environ 400 000 tonnes de déchets par an.

“On voit ici un des camions de 30 tonnes qui viennent de livrer ses déchets. Une fois ces déchets enfouis dans des cellules préparées, par la suite, on commence à creuser des puits à partir duquel on extrait du gaz d’enfouissement donc le constituant principal est le méthane. C’est un gaz très calorifique qui nous permet de faire tourner des moteurs pour la production d’électricité. L’énergie produite par nos trois moteurs est injectée dans le réseau national à partir de ce point-ci,” a explique Sanjaye Adjodah,directeur de la centrale électrique du site d’enfouissement.

Ce projet, qui bénéficie de crédits, carbone, permet d’éviter le rejet d’environ 12 millions de mètres cubes de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.Sotravic se planche désormais sur un nouveau projet de déchets accélérés à l‘énergie avec l’expertise allemande. L’entreprise mauricienne souhaiterait apporter cette technologie à d’autres Etats d’Afrique.