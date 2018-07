Trophée FIFA : l'Égyptien Mohamed Salah sélectionné dans la catégorie "Meilleur joueur"

L‘Égyptien Mohamed Salah en lice des meilleurs joueurs de l’année présélectionnés pour les prochains “Best Fifa Football Awards”. Auteur d’une saison époustouflante avec Liverpool, l‘Égyptien a toutefois raté sa Coupe du monde après une blessure obtenue en finale de la Champions League.

Logé dans la catégorie “Meilleur joueur”, Mo Salah a donc du souci à se faire d’autant qu’il doit rivaliser avec des joueurs qui cumulent du succès autant dans leurs clubs qu’en équipe nationale. Parmi eux, Griezmann (Atlético Madrid) et Varane (Real Madrid), vainqueurs respectivement de l’Europa League et de la Ligue des champions, puis champions du monde avec la France.

En face de l‘Égyptien et des Français, il faudra aussi compter sur Cristiano Ronaldo, ou le Croate Luka Modric, finaliste malheureux au Mondial mais élu meilleur joueur de la Coupe du monde, un mois après avoir soulevé la C1 avec le Real.

Le jeune Kylian Mbappé pourrait également avoir sa carte à jouer. Si son parcours en Champions League avec le PSG ne s’est arrêté qu’en 8e de finale, Mbappé a toutefois été majestueux au Mondial où il a non seulement inscrit quatre buts, décroché le titre de meilleur joueur jeune du tournoi, et le titre suprême avec l‘équipe de France.

Depuis la fin en 2016 de l’accord entre la Fifa et France Football concernant le Ballon d’Or, l’instance suprême du football a ressuscité ses propres prix, décernés à l’issue d’un vote effectué par un panel de supporters, de capitaines, de sélectionneurs et de journalistes et pourrait donner le ton avant la désignation du Ballon d’Or, le véritable Graal pour toutes les stars du football.