Euroscience Open Forum 2018 [Sci tech]

Atténuation du climat, compétences numériques des enfants, rôle du genre dans l’espace scientifique, exploitation responsable des nouvelles sources de données pour une politique migratoire efficace et de nouvelles perspectives sur les migrations africaines, autant de sujets abordés qui ont permis au forum de fournir une plateforme pour développer la science.

Ignatius Annor a fait partie des 16 journalistes du monde entier qui ont obtenu une bourse de voyage pour participer à cette rencontre biennale. Les détails dans la chronique Sci-Tech.

Les sciences africaines se développent à un rythme assez rapide, et je pense que c'est vraiment une grande opportunité pour les jeunes scientifiques d'avoir cet impact sur la société. Les jeunes scientifiques sont beaucoup plus exposés. Ils font beaucoup plus de sciences interdisciplinaires et peuvent donc releve