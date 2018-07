Ebola : la RDC déclare la fin de l'épidémie

L‘épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo officiellement terminée.

Le ministre congolais de la Santé Oly Ilunga Kalenga en a fait l’annonce ce mardi après qu’aucun nouveau cas n’ait été signalé au cours des 42 derniers jours.

L‘épidémie s’est déclarée dans le nord-ouest du pays en avril dernier et a fait un total de 33 morts.

L’Organisation mondiale de la Santé et les autorités congolaises ont rapidement réagi et donner un vaccin expérimental contre Ebola à plus de 3 300 personnes.

Mais selon l’OMS, c’est surtout la réponse humanitaire qui a permis de circonscrire le virus dans la zone de Mbandaka, une ville d’un million et demi d’habitants reliée à la capitale Kinshasa par voie fluviale.

Une épidémie d’Ebola est en général déclarée terminée 42 jours après que les échantillons de sang du dernier cas confirmés ont été testés négatifs pour la seconde fois.