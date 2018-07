Sénégal-Chine : cap sur les projets d'infrastructure

En marge de la visite d’Etat du président chinois Xi Jinping, le ministre sénégalais des Infrastructures, du Transport terrestre et du Désenclavement réaffirme la volonté Dakar d’investir dans ces domaines considérés comme prioritaires.

“Le Sénégal a investi près de 1,5 milliard de dollars US pour l’infrastructure, en particulier la construction de routes, nous sommes en train de construire une autoroute emblématique qui commence à l’extérieur de Dakar et mène à Thiès et à M’bour. Grâce à la coopération chinoise nous avons pu continuer le travail” a expliqué à la presse Daouda Diallo.

En 2014, le Sénégal a mis en place un plan devant permettre d’atteindre un taux de croissance économique moyen de 7 % d’ici 2035.

Le plan comprend 27 projets dont six prioritaires pour le développement d’une infrastructure de transport, toutes choses qui devraient contribuera à élargir la coopération avec la Chine d’après le ministre Daouda Diallo.

Le Sénégal a été le deuxième pays visité par le président chinois Xi Jinping depuis sa réélection en mars.