Explorer la culture africaine à travers les langues locales [This is Culture, TMC]

Le rôle des langues traditionnelles dans la préservation de nos cultures africaines ? Une thématique largement abordée par la poétesse britannique d’origine ghanéenne, Victoria Adukwei Bulley, dans son documentaire “Mother Tongues”, comprenez “Langues maternelles”.

Avec ce projet, Victoria veut inspirer les afro descendants à apprendre leur langue maternelle.

“Mother Tongues” met en scène quatre poétesses noires accompagnées de leurs mamans qui partagent face caméra des conversations assez personnelles sur la culture et le patrimoine avant de réciter leurs poèmes traduits en Shona, ou encore en Yoruba par leurs mamans.

Et puis on termine en musique avec l’orchestre Chineke ! qui signifie Esprit de la création en Igbo ou tout simplement Dieu.

Il s’agit du premier orchestre classique professionnel d’Europe, composé uniquement de musiciens noirs et issus des minorités ethniques !