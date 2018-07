Gabon : première victoire des syndicats sur les décotes salariales

Des fonctionnaires gabonais ne seront pas frappés au porte-monnaie à la fin de ce mois de juillet. Ils toucheront l’intégralité de leur salaire.

Le gouvernement gabonais a annoncé le report de l’application de la décote sur les salaires supérieurs à 650 000 francs, environ 1000 euros. Le temps d’achever les opérations de clarification. Les syndicats qui saluent déjà ce qu’ils appellent une première victoire attendent maintenant l’annulation de cette mesure.

‘‘procéder par des décotes suppose mettre en place un cadre juridique, or ce n’est pas le cas à aujourd’hui, donc nous ne pouvons que nous réjouir de ce que le premier pas a été franchit de la part des fonctionnaires et que le gouvernement de deux pas. Nous éperons que sa va aller dans le bon sens, pour que ses mesures de décotes soient simplement et purement annulés. ‘’; a déclaré Angele Yembi du Syndicat des Fonctionnaires de l’Education Nationale

Les syndicats gabonais vont bientôt déchanter, car leur gouvernement n’entend point ranger la décote dans les tiroirs. Il tient bel et bien à cette mesure qui lui permettra de faire des économies en ces temps de vaches maigres.

“ Les décotes ne toucherons pas les bas salaires, et que la valeur de point d’indice ne sera pas remise en cause, ceci étant dit, je peux encore ajouter quelque chose, c’est que dans les simulations en cours, la population en définitive qui devrait être impacté par les décotes ne passera pas entre 8 et 10% de l’ensemble de la population des agents publics. Voilà ce que je peux dire à ce stade sur les décotes, et confirmer également que les décotes seront bel et bien appliquées comme étant l’une des mesures nous permettant de procéder à la réduction globale de la masse salariale. ‘’ , affirme Ali Akbar Onanga Yobeghe, Ministre de la Fonction publique

Le Gabon compte 105 000 fonctionnaires qui absorbent une masse salariale de 710 milliards de francs par an cfa soit 59 % des recettes du pays. C’est trop pour les autorités qui veulent ramener cette ardoise à 400 milliards de francs cfa par an. L’ambition passe mal. Les syndicats promettent, ‘‘de basculer en mode combat’‘’ si le gouvernement venait à toucher aux salaires supérieurs à 1000 euros.