Zimbabwe : Mnangagwa à la conquête des électeurs blancs

C’est un électorat considéré comme votant traditionnellement pour le MDC, la principale formation d’opposition au Zimbabwe, mais le candidat de la ZANUPF, au pouvoir veut inverser la tendance. Samedi, Emmerson Mangagwa est allé à la rencontre des fermiers blancs, à quelques jours de la présidentielle du 30 juillet.

Lors de cette opération séduction, le président, candidat à sa propre succession a promis un nouveau Zimbabwe, débarrassé des considérations raciales

“Nous disons qu’en tant que nouveau système, nous devons construire le Zimbabwe que nous voulons et pour construire ce Zimbabwe que nous voulons, les Zimbabwéens devraient se mettre mettre sur cette voie pour atteindre le Zimbabwe que nous voulons.’‘, a déclaré le président zimbabwéen.

Environ 30 000 fermiers blancs sont restés au pays depuis la réforme agraire initiée par Robert Mugabe en 2000. Plusieurs fermiers blancs s‘étaient vu retirer leurs terres redistribuées aux noirs. Pour Mnagagwa, cette politique appartient au passé.

“Je connais certains chefs, surtout des chefs supérieurs comme moi, nous avons déménagé d’une ferme à l’autre, ils voient une ferme qu’ils disent très prospère, ls l’occupent et la detruisent. Puis ils quittent cette ferme et on leur attribue une autre, il la detruisent. Certains d’entre eux sont à la troisième voir leur quatrième ferme, ce temps est révolu.”, affirme Emmerson Mnagagwa.

La population blanche au Zimbabwe est tombée à moins d’1 % des 16 millions d’habitants du pays depuis cette politique d’expropriation des fermiers blancs menée sous la présidence Mugabe. Le message de son successeur, est-il passé ? Réponse au soir du 30 juillet.