L'endettement africain s'invite à la rencontre des ministres des Finances du G20

L’endettement des Etats africains inquiète la réunion des ministres des Finances du G20 prévue le 21 et 22 juillet à Buenos Aires en Argentine.

Alors que des tensions commerciales aiguës sont palpables entre les Etats-Unis et le reste du monde, le sujet de l’endettement des Etats africains de plus en plus croissant est suffisamment jugé important pour s’inviter à cette réunion.

Selon le Fond monétaire International, six pays contre deux il y a cinq ans sont actuellement en situation de surendettement. Et neuf pays risquent fortement de le devenir aussi. À l’exemple de la Republique du Congo, pays exportateur de matières premières dont les cours ont chuté depuis 2016 provoquant ainsi un déficit économique.

En fin 2017, la dette publique moyenne en Afrique subsaharienne atteignait 57 % du produit intérieur brut (PIB). Un quasi-doublement en cinq ans.

Les institutions financières se disent préoccupées par les risques de dérapage d’un continent qui pourrait se retrouver dans les années sombres de 1980 – 1990.

Un renouvellement de la crise est à éviter selon ces institutions.