Kenya : un couple parcourt le monde à moto

Un couple kényan se lance dans une aventure à moto pour parcourir le monde.

En Afrique, ils se rendront en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, au Botswana, en Namibie et en Afrique du Sud avant de se rendre en Amérique du Sud.

Les motards Wamuyu et Dos ont vendu tous ce qu’ils possédaient, quittés amis et famille, dont deux adolescents le 03 juillet pour entamer un périple de trois ans afin de partager l’histoire de leur pays.

Pour cet amateur de sensations fortes, deux raisons expliquent ce voyage à travers le monde.

“La première raison est que nous apprécions vraiment l’aventure. Ma femme et moi sommes très extravertis et nous avons toujours voulu faire le tour du monde à moto. La deuxième raison est que nous parcourons le monde en tant que kényans et en tant qu’Africains. Nous voulons raconter l’histoire de l’Afrique, non pas par d’autres personnes qui viennent en Afrique, mais par des Africains eux-mêmes “ a déclaré Dos Kariuki.

Meilleure rouleuse solo du Kenya, Wamuyu a rencontré son mari lors d’un événement social de cyclisme à Nairobi. Elle se dit heureuse de pouvoir réaliser ce rêve.

“La première chose, qui rend ce voyage unique, c’est que je voyage avec mon mari … Je sais que beaucoup de gens aimeraient avoir l’opportunité de faire la même chose avec la personne qu’ils aiment le plus, leur meilleur ami par exemple, c’est ce qui constitue donc la partie unique du voyage “ a expliqué Wamuyu Kariuki, l’exploratrice.

Leur voyage, dont la planification a pris deux ans, devrait coûter 25 millions de shillings kényans soit 250 000 dollars US.

Dos et Wamuyu ont déjà fait quelques voyages à distance. Dos a roulé du Kenya en Afrique du Sud et de retour en 2015 sur un vélo de 1800cc.

Le couple affirme qu’ils sont les premiers Africains noirs à s’embarquer dans ce genre de voyage.