Centenaire de Mandela : 67 min de travail de charité en Algérie

À l’occasion du 100e anniversaire de Nelson Mandela, 67 ans de service public du dirigeant sud-africain ont été célébrés en Algérie. Des dizaines de bénévoles ont consacré 67 minutes à diverses formes de travail caritatif et d’activités profitant aux communautés.

“La journée internationale de Nelson Mandela reconnaît les 67 années que Nelson Mandela a passées au service de l’humanité et nous sommes appelés à consacrer une heure et 7 minutes au service de l’humanité pour servir les plus démunis, que ce soit en visitant une maison de retraite ou en rendant service pour le plaisir du grand public ou pour lire des livres aux enfants hospitalisés, le but principal est vraiment d‘être là pour ceux qui sont plus mal lotis que nous,” a déclaré l’ambassadeur de l’Afrique du Sud en Algérie, Dennis Tokozani Dlomo.

“Nous sommes ici aujourd’hui pour nettoyer la plage, nous avons donné 67 minutes de notre temps aujourd’hui pour le faire en mémoire de Nelson Mandela, à l’occasion de son anniversaire, 67 ans de sa vie pendant lesquels il a lutté contre le système d’apartheid entre les blancs et les noirs,” a expliqué Redouane, bénévole.

Des célébrations ont eu lieu à travers l’Afrique du Sud cette semaine pour marquer le 100e anniversaire de Mandela, dont un discours émouvant prononcé mardi 17 juillet par l’ancien président américain Barack Obama, qui a déclaré que le monde devrait résister au cynisme face à la montée des hommes durs.