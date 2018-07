Mondial 2018 : le débat sur l'identité des Bleus prend de l'ampleur, les Etats-Unis s'en mêlent

Pour les autorités françaises, l‘équipe nationale de football est le symbole même d’une France multiculturelle. Mais 20 ans après le deuxième sacre mondial des Bleus, l’image d’une équipe aux divers horizons a suscité une vive polémique qui trouve son essence même dans la crise actuelle sur l’immigration.

Le débat a pris son envol et a gagné les Etats-Unis où la question identitaire reste prépondérante, surtout avec les violences policères de ces dernières années. En début de semaine, Trevor Noah, présentateur sud-africain du Daily Show (une émission satirique américaine diffusée sur la chaîne Comedy Central) déclarait sur un ton enjoué que “l’Afrique a gagné la Coupe du Monde”.

Une référence certaine aux 15 joueurs d’ascendance africaine qui composent les 23 Bleus victorieux au Mondial. Mais cette blague n’a pas plu à tout le monde, notamment à l’ambassadeur français aux Etats-Unis, qui a fait parvenir au comédien un courrier d’indignation, dans lequel il dénonce la promotion de “l’idéologie qui affirme que la blanchité est la seule définition de l’identité française”.

Mercredi, le comédien l’a rendu public lors de son émission et s’est étonné de la réaction du diplomate français. Il a dès lors tenté de contextualiser son propos affirmant qu’il a, comme “tous les Noirs à travers la planète” voulu célébrer “son africanité”. Le comédien a du reste balayé les réactions qui suggèrent que pour être Français, les enfants d’immigrés devaient effacer toute leur héritage culturel.

L’immigration au coeur du débat

“Je continuerai de les célébrer en tant qu’Africains car je crois qu’ils sont d’Afrique, que leurs parents sont d’Afrique et qu’ils peuvent aussi être Français en même temps. Et si les Français disent qu’ils ne peuvent pas, je pense que ce sont eux qui ont un problème et pas moi”, a conclu le comédien.

Il n’est pas la première figure publique à se lancer sur le sujet. Le président du Vénézuela Nicolas Maduro a adopté la même posture, affirmant lui-aussi que c’est “l’Afrique qui a gagné la Coupe du Monde”.

“En vrai, c’est l’Afrique qui a gagné, les immigrants africains qui sont arrivés en France (…) L’Afrique a tellement été méprisée et dans ce Mondial, la France gagne grâce aux joueurs africains ou fils d’Africains”, a-t-il déclaré lundi.

Difficile de qualifier ces réactions de trop au regard du contexte actuel dominé par l’immigration. L’Union européenne a plusieurs fois été accusée par l’ONU et les défenseurs des droits de l’homme d’user de mesures répressives afin de fermer ses frontières aux migrants africains.

Des milliers de migrants africains tentent chaque jour de gagner l’Europe au moyen périlleux de la Méditerranée afin de contourner les conditions jugées difficiles d’obtenir les documents d’asile dans les pays de l’Union européenne.