Le PIB du Ghana pourrait atteindre les 40 % en septembre : explications

L‘économie ghanéenne est l’une des plus dynamiques du continent africain. En septembre, elle pourrait afficher une croissance de 40 % qui, quoique, n’est pas seulement liée à la mobilisation de ses richesses. Les détails.

Le Ghana, l’un des plus grands exportateurs de matières premières en Afrique de l’Ouest change de système pour le calcul de son Produit intérieur brut. Il s’agit en réalité d’une mise à jour des données statistiques qui prendront désormais en compte les données de 2013 et non celles de 2006, comme cela se faisait auparavant, ont annoncé à Reuters deux responsables gouvernementaux.

Le faisant, le Ghana pourrait afficher une croissance de son PIB entre 30 et 40 %, bien au-delà des 8 % annoncés par le Fonds monétaire international (FMI). Un bond considérable qui réflète la bonne santé de l’exploitation pétrolière, des secteurs des technologies et de la communication, mais également la remontée des cours de matières premières comme l’or ou le cacao.

Un exercice auquel s’est déjà essayé le Sénégal qui s’est retrouvé avec une hausse de 29,4 % de son PIB, en prenant référence sur les comptes nationaux de 2014, et plus de 1999, où certains produits n‘étaient pas encore entrés dans son capital.

La redéfinition des comptes nationaux devrait automatiquement amenuiser les niveaux de déficit et de la dette du gouvernement.