Effondrement du ''mur'' : de nombreux Éthiopiens rêvent d'un retour dans leur pays

Les Éthiopiens en exil dans le monde entier saluent les changements politiques importants sous le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed par des larmes et des acclamations, et rêvent de quelque chose d’impensable il y a seulement un mois – rentrer au bercail.

Kassahun Gebrehana a quitté l’Ethiopie il y a 17 ans à cause de la situation politique instable.

Aujourd’hui âgé de 39 ans, ce propriétaire de restaurant (Little Addis) exilé à Johannesburg en Afrique du Sud rêve de pouvoir retourner dans son pays, et de se construire une nouvelle vie.

"Quand j'ai vu cela à la télévision, j'étais très ému et je regardais ça ... Plein de larmes, parce que quand on voit le peuple érythréen, les Éthiopiens et les Érythréens, on forme un peuple, je peux dire une société, une communauté