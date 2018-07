Nigeria : arrestation de 8 djihadistes présumés liés à l'enlèvement des filles de Chibok

Huit jihadistes présumés ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête sur l’enlèvement il y a quatre ans de plus de 200 lycéennes à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, a annoncé la police mercredi.

Au total, 22 membres présumés du groupe jihadiste Boko Haram ont été arrêtés et présentés au public par les forces de l’ordre à Maiduguri, la capitale de l’Etat du Borno, le plus touché par l’insurrection qui ravage la région depuis 2009.

“Au total, nous avons trois commandants de Boko Haram sous notre garde, deux fournisseurs de logistique et dix-sept combattants arrêtés par l‘équipe d’intervention du renseignement de l’IGP, dirigée par le DCP Abba Kyari,” a déclaré commissaire de police de l‘état du Borno, Damian Chukwu.

À en croire Baana Chigori, djihadiste présumé du groupe Boko Haram, “après l’enlèvement des filles de Chibok, nous les avons emmenées dans la forêt de Sambisa et certains d’entre nous ont reçu entre 28 et 55 dollars américains, mais j’en ai reçu 166 dollars comme leader.”

Deux hommes ont déjà été condamnés ces derniers mois à 20 et 30 ans de prison pour leur rôle dans cet enlèvement. L’insurrection de Boko Haram visant à établir un califat islamique dans le nord du Nigeria a fait au moins 20.000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés.