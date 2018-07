La Guinée Équatoriale : un pays à découvrir [Travel TMC]

Saviez-vous qu’en 2015, la Guinée équatoriale a été désignée sixième pays le moins visité au monde?

Pourtant le pays regorge aussi de nombreux attraits et son secteur touristique est devenu l’une des destinations africaines les plus prometteuses. L’observation des oiseaux, l‘écotourisme, les voyages d’aventure, les parcours de golf de championnat et les plages de sable blanc en font une destination idéale.

Le seul pays hispanophone d’Afrique se distingue également à cause de ses îles, autrefois centre d’esclavage et de commerce intense où les puissances européennes et les peuples du Nigeria, de la Sierra Leone et du Liberia ont tous laissé leur marque.

Nous en avons parlé avec Monica Nchama, directrice du développement et de la promotion du tourisme dans le pays !