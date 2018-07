Des animaux disparus se trouvent au musée zoologique du Caire [No Comment]

Caché au cœur du zoo égyptien de Giza – le plus grand zoo d‘Égypte – se trouve le musée zoologique. Des centaines de mammifères, de reptiles, d’oiseaux et d’insectes sont exposés au musée de trois étages, qui se targue d‘être le seul musée du Moyen-Orient et de l’Afrique à exposer des animaux rares, parfois uniques au monde et même en voie de disparition.