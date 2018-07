Côte d'Ivoire : l'émigration clandestine prend de l'ampleur

En Côte d’Ivoire, à Daloa, capitale du Haut-Sassandra, deuxième région la plus peuplée du pays, ouest-africain, la route de l‘émigration débute pour des dizaines de milliers d’Ivoiriens, Guinéens, Maliens et Burkinabè.

La gare routière et la place Gbebani de la ville servent depuis 2015 de points de ralliement aux candidats à l‘émigration, comme Adama Soumahoro, un jeune transporteur.

Les candidats ne rechignent pas à traverser la Méditerranée pour gagner l’Europe, malgré les nombreuses campagnes de dissuasion.

“On est d’accord à Daloa aujourd’hui que la jeunesse part derrière l’eau (la Méditerranée), parce que les devanciers de Daloa ne regardent pas la jeunesse. Aujourd’hui ceux sur qui on compte, ils nous ont abandonnés. Donc aujourd’hui nous, on est prêts à vendre nos vies pour aller dans l’eau”, a déclaré Adama Soumhoro, transporteur à la gare de Daloa.

“Rien, il n’y a plus de travail, les scieries sont fermées, il n’y a plus de bois. Il n’y a plus des sociétés à Daloa. Pour rouler en taxi, on ne demande pas la carte d’identité des parents, mais ce n’est pas facile, on ne gagne pas, rien ne marche. Donc c’est pour ça que moi, je vais partir sur l’eau,” a souligné Marcel ZouH, chauffeur à la gare routière de Daloa.

Paradoxalement, alors que la Côte d’Ivoire a l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique, avec un taux de croissance annuel moyen de 8 %, l‘émigration clandestine vers l’Europe connaît ces dernières années une ampleur jamais vue.

En 2017, 8.753 migrants âgés de 14 à 24 ans,partis de Côte d’Ivoire, sont arrivés en Italie, dont 1.263 femmes et 1.474 mineurs non accompagnés, selon les chiffres du Centre de volontariat international (CEVI), une ONG italienne.

L‘émigration, qui touche majoritairement les Malinké, communément appelés “Dioulas”, un des plus importants peuples de Côte d’Ivoire, très présent dans le commerce, a engendré son lot de déchirures dans les familles.