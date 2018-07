Afrique du sud : marche en hommage au "long chemin vers la liberté" de Nelson Mandela

Des centaines de personnes ont répondu à l’appel en hommage à Nelson Mandela lancé par le groupe des sages, The Elders.

Pour marquer le centenaire de la naissance de l’ancien président, The Elders a organisé une marche symbolisant le “long chemin vers la liberté” de Madiba.

Des personnalités comme l’ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan, la veuve de Nelson Mandela Graça Machel et la petite fille de Madiba Ndileka Mandela étaient présentes.

“Aujourd’hui est une très belle journée. Comme on se disait avec « maman » hier, pour nous ça a un parfum doux-amer. C’est doux, avec de l’amertume car il nous manque. Il nous manque tellement, cela fait tout juste cinq ans que nous l’avons perdu, mais il nous manque toujours. Mais nous sommes heureuses que son esprit survive à travers chacun d’entre vous ici.” A déclaré Ndileka Mandela, petite fille de Nelson Mandela.

"Nous nous tenons sur les épaules de géants en Afrique, alors cette marche représente pour moi les épaules des géants sur lesquels on se tient."

Chaque année, le “Mandela Day”, qui coïncide avec la naissance de

“Madiba” dans le village de Mvezo au sud-est du pays, est célébré dans la “nation arc-en-ciel” à coups d’actions caritatives et de discours.

La veille, au cours de son discours, Barack Obama avait rappelé “la vague d’espoir qui avait déferlé dans le monde” à la libération de Nelson Mandela le 2 février 1990, après vingt-sept années derrière les barreaux.

“Cette journée est la plus importante de nos vies, Tata Madiba s’est battu pour nous et nous devons montrer notre soutien et faire des actions caritatives et montrer que nous sommes vraiment reconnaissants pour ce qu’il a fait pour nous. Sans lui, un jour comme celui-ci n’aurait pas été possible.” A reconnut Kamogelo Maake, étudiante au Maharishi Institute à Johannesburg.

C’est toute la nation sud-africaine qui s’est mise à l’heure Mandela, avec spectacles, expositions, compétitions sportives, publication de livres, impression de nouveaux billets à son effigie ou encore confection de gâteaux géants, distribution de couvertures et de bicyclettes.