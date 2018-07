Afrique du Sud : deuxième exposition de photos des médias des BRICS

La deuxième édition de l’Exposition conjointe de photos des médias des BRICS, qui s’est ouverte mercredi au Cap, en Afrique du Sud se poursuit.

Elle a pour objectif premier de faire la lumière sur les cultures, la vie, le développement et la coopération entre les pays du BRICS.

Organisée en marge du forum des médias du BRICS qui a également débuté mercredi pour deux jours, l’exposition qui se tient au Centre international des congrès de Cape Town fait partie du Forum des médias des BRICS d’une durée de deux jours qui a débuté mercredi.

Elle précède également le 10e Sommet des BRICS qui se tiendra les 25 et 27 juillet à Johannesburg, toujours en Afrique du Sud.

“Nous partageons du contenu d’information via nos agences, donc dans le cas de l’Afrique du Sud, l’agence de presse africaine a conclu un partenariat avec Xinhua, elle a également établi un partenariat avec une agence de presse russe et une agence de presse indienne. Explique Iqbal Surve, président exécutif de ‘‘Independent Media’‘.



L’exposition, qui présente 98 photographies sélectionnées par des groupes de médias du Brésil, de Russie, d’Inde, de Chine et d’Afrique du Sud, a été organisée conjointement par l’agence de presse chinoise Xinhua et l’agence indépendante d’Afrique du Sud.

“Il a fourni une plate-forme pour les membres du BRICS, en particulier les cercles médiatiques, afin que nous puissions avoir l’occasion de discuter de notre coopération future face aux nouveaux médias.” Explique Wang Xiaohui, rédacteur en chef, China.org.cn

De nombreux spécialistes des médias estiment que les événements du Cap constituent la base idéale pour établir une véritable relation avec le paysage médiatique en constante évolution.