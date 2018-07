Somalie: des étudiants donnent des cours aux enfants des camps

Ravagée par des décennies de guerre, la Somalie connaît l’un des taux d’alphabétisation les plus bas du monde. Les gouvernements successifs, occupés à gérer crises politiques et menace terroriste, ont délaissé le champ de l‘éducation. Aujourd’hui, les populations qui ont fuit leur région et vivent dans des camps de déplacés ne sont pas en mesure d’offrir l‘école à leurs enfants, mais des initiatives citoyennes existent.

De jeunes étudiants bénévoles de Mogadiscio viennent leur donner des cours sous des abris de fortune, parfois simplement sous un arbre. Les volontaires donnent des cours à près de 600 élèves âgés de 6 à 15 ans dans quatre camps de réfugiés situés à proximité de la capitale. Une opportunité pour ces enfants qui rêvent d’un avenir meilleur que celui de leurs parents.

Des décennies de guerre civile et de famine ont conduit des centaines de milliers de Somaliens à fuir leurs foyers et à s’installer dans ces camps oubliés de toute aide gouvernementale. Selon une ONG internationale, ils seraient plus de 800 000 dans ce cas.