RDC : des supputations avant le très attendu message de Kabila

Que dira Joseph Kabila le 20 juillet dans son message à la Nation congolaise ? Si nul, quelque devin qu’il soit, ne peut oser donner une réponse exacte, les Kinois savent tout de même faire des hypothèses qui pourraient frôler l’exactitude.

Du nord au sud, de l’est à l’ouest,…. Dans tous les coins et recoins de la RDC, tout le monde semble mourir d’impatience. Il faut bien que le 20 juillet arrive ! C’est en effet ce vendredi que Joseph Kabila s’adressera à son peuple. Et pour dire quoi ?

C’est là tout le problème. Et tous les faits et gestes du président Kabila sont désormais passés au peigne fin par des observateurs et acteurs politiques désireux d’anticiper sur ce que le président congolais dira à son peuple.

Quelques instants la série de nominations au sein de l’armée, une pluie de réactions s’est abattue sur la toile. Étant donné que la Force publique et plus spécifiquement l’armée est un élément essentiel dans la conquête ou la conservation du pouvoir en Afrique, nombreux craignent que Kabila « viole la Constitution » en faisant acte de candidature à la présidentielle du 23 décembre.

Une astuce à la Poutine ?

Et Martin Fayulu du mouvement « Engagement pour la Citoyenneté et le Développement (ECIDE) de commenter : « La mise en place que Mr Kabila vient d’effectuer au sein du haut commandement des FARDC est purement et simplement une provocation et traduit son mépris pour tout le monde ».

D’autres analystes estiment au contraire que Joseph Kabila annoncera son départ. Mais, nuance un site internet, ce sera une manière pour Kabila de quitter le pouvoir pour régner dans l’ombre. L’organe de presse s’appuie alors sur l’annulation des visites des présidents de l’ONU et de l’UA. « La raison qui nous a été donnée pour le report était que le Président allait prendre très bientôt, ou annoncer très bientôt, une série de décisions importantes et qu’il ne voulait pas donner l’impression qu’il les prenait sous la pression internationale ».

Un retrait à la Poutine en quelque sorte. Continuer à régner pour revenir à tout moment.