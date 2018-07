[Infographie] De Mbappé à Matuidi en passant par Pogba ou Lukaku...l'Afrique fait son Mondial

La participation de l’Afrique au Mondial 2018 a été un pétard mouillé. Sénégal, Maroc, Tunisie, Egypte et Nigeria ont été sortis du tournoi dès le premier tour. Mais, une bonne partie de l’Afrique est restée rang serré derrière certaines sélections dont la France et la Belgique. Au-delà de la beauté du jeu, un facteur évident, le nombre d’Africains dans ces équipes.

Ils sont Congolais ou Camerounais. Angolais ou Marocains. Cap-Verdiens ou Togolais… Ces Africains n’ont pas tous suivi le même itinéraire que celui des sélections africaines venues en Russie tenter de soulever la coupe la plus convoitée du football.

Mieux, certains ont même eu le prestige de remporter le trophée. On les appelle Kylian Mbappé, Samuel Umtiti, Corentin Tolisso, Paul Pogba, Blaise Matuidi, N’Golo Kanté, Ousmane Dembélé, Steve Mandanda, ou encore Benjamin Mendy. Au total 14 joueurs d’origine africaine dans les 23 que compte l‘équipe française ont aidé le coach Didier Deschamps à consolider sa stratégie pour se positionner sur le toit du monde.

La Belgique, demi-finaliste de ce Mondial a elle aussi droit à son quota de joueurs africains, tout comme la Suisse, l’Allemagne, l’Angleterre, le Portugal, ou le Danemark. On les appelle Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Vincent Kompany, ou encore Jerome Boateng.

Sur les réseaux sociaux africains, ces joueurs sont chantés en louanges et félicités pour leur parcours remarquable. Petite polémique tout de même. Certains décrient une récupération via la fibre africaine. Pour beaucoup, il revient aux dirigeants du football africain de savoir non seulement repérer les talents, mais surtout de mettre en place des mesures d’encadrement et d’accompagnement afin que le football africain rayonne autant que ses joueurs expatriés.

