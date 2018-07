France : des stations de métro rebaptisées en l'honneur des Bleus

La victoire des Bleus face à la Croatie donne des idées à plus d’un. La RATP (Régie autonome des transports parisiens) a décidé de renommer six des stations du métro parisien, en l’honneur de l‘équipe de France qui vient de décrocher la deuxième étoile mondiale de l’Hexagone.

C’est à travers un communiqué que la régie chargée d’une partie des transports en commun de Paris (et de sa banlieue) a fait savoir son intention ce lundi de de renommer six des 302 stations du métro de Paris, la capitale française. Et ce n’est pas l’imagination qui manque à la RATP.

La stationn Avron (ligne 2) deviendra “Nous Avron Gagné”, tandis que celle de Charles de Gaulle – Etoile (ligne 2) sera renommée “On a 2 Étoiles”, en référence au deuxième trophée mondial remporté par les Bleus, après celui de 1998.

La station Victor Hugo (ligne 2), du nom du célèbre écrivain français et auteur, entre autres, de ‘‘Les Misérables’‘, prendra le nom du portier des Bleus, sans pour autant oubler celui de l‘écrivain. Ce qui donnera le nom très élaboré de “Victor Hugo Lloris”.

Pour ce qui concerne la sation Bercy (lignes 6 et 14), il s’agit tout simplement pour la RATP de dire à sa façon merci à l‘équipe de France. Ainsi, Bercy deviendra “Bercy (merci) les Bleus”.

Deux hommages pour Didier Deschamps

Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, sera célébré à deux reprises. D’abord au niveau de la station Notre-Dame des Champs (ligne 12). Celle-ci deviendra “Notre Didier Deschamps”. Puis, la station Champs-Elysées – Clémenceau (ligne 13), qui se verra rebaptisée du nom de “Deschamps Elysées – Clémenceau”.

Pour la RATP, ces six stations renommées du métro parisien sont “autant de clins d’oeil aux champions du monde français”. La régie ajoute aussi que c’est “à bord d’un bus électrique Open Tour Paris, filiale de sightseeing du groupe RATP, entièrement pelliculé pour l’occasion, que les membres de l’équipe de France salueront les supporters entre la Place de l’Etoile et le Palais de l’Elysée”.

Les Bleus, au grand complet, débarqueront aujourd’hui même à Paris sur les Champs-Elysées, dans l’après midi. Ils setront reçus au palais de l’Elysée par Emmanuel Macron, le président français. Ce dernier était présent pour supporter son équipe lors de la finale en Russie.