Obama au Kenya pour lancer le projet de sa soeur

L’ancien président américain Barack Obama est arrivé ce dimanche au Kenya, le pays natal de son père, pour sa première visite dans cette nation de l’Afrique de l’Est depuis qu’il a quitté ses fonctions de président.

Au Kenya, Barack Obama va participer à l’inauguration d’un centre de sport et de formation professionnelle fondé par sa demi-sœur, le Dr Auma Obama à travers sa fondation Sauti Kuu.

Tous deux ont d’ailleurs été reçus, dès l’arrivée de Barack Obama, à la résidence officielle du président kényan Uhuru Kenyatta, en présence notamment de son vice-président William Ruto, informe le compte Twitter officiel de Kenyatta. L’ancien président américain a également rencontré Raila Odinga, chef de l’opposition, qui a finalement accepté de travailler de concert avec le gouvernement kényan, après des mois d’agitation politique.