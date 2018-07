Mogherini, la cheffe de la diplomatie européenne à Tripoli pour parler coopération UE-Libye

La cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini a rencontré samedi à Tripoli, le chef du gouvernement d’union nationale (GNA) Fayez al-Sarraj, à l’occasion d’une visite pour inaugurer les locaux de la délégation de l’UE et de la mission d’assistance et de surveillance des frontières (EUBAM).

Selon un communiqué de l’UE sur la visite (qui a principalement porté sur Entretiens sur les migrations et la coopération entre l’Union européenne et la Libye), “de nouvelles initiatives ont été discutées dans le secteur de la santé, de l‘éducation, des médias, de la jeunesse, du soutien aux municipalités, de la gouvernance et de la sécurité”.

“Notre présence ici va être désormais plus régulière. J’ai eu un excellent rendez-vous avec le président Sarraj : nous avons discuté du soutien que l’Union européenne apporte aux Libyens, à la Libye. Nous sommes le premier partenaire pour la Libye en ce qui concerne l’aide humanitaire et la coopération en matière de développement.” A déclaré Federica Mogherini, cheffe de la diplomatie européenne.

"Pour l'Union européenne, la Libye est un des plus proches voisins, et un pays ami. Notre soutien aux Libyens va continuer encore plus dans les mois à venir."

La responsable européenne a réaffirmé le soutien de l’UE au processus politique en Libye, dans le cadre fourni par l’ONU, y compris la préparation d‘élections à venir.

La Libye reste plongée dans le chaos sept ans après la révolte armée et l’intervention occidentale qui ont conduit à la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.

“Mais nous sommes aussi le premier partenaire économique de la Libye. Et avec le président (Fayez al-Sarraj), nous avons discuté non seulement du soutien politique que l’Union européenne apporte au processus politique, comme dans la préparation des élections, mais aussi de nouveaux projets dans les domaines de la santé, de l‘économie, et du développement social.” A-t-elle ajouté.

Il a également été question “de la formation par l’UE des gardes-côtes libyens et de la coopération à travers l’EUBAM pour aider les autorités à gérer les frontières terrestres, particulièrement dans le sud”, selon l’UE.

Cette visite de la cheffe de la diplomatie européenne intervient quelques jours après celle du président du Parlement européen. Antonio Tajani, indiquait avoir discuté avec M. Sarraj de l’importance de surveiller les frontières sud de la Libye en vue de limiter les flux de migrants qui arrivent dans ce pays dans le but d’effectuer la traversée périlleuse de la Méditerranée.