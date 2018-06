Football : à la découverte des "Africains" champions du monde

Si jusqu’ici aucune équipe africaine n’a jamais remporté la coupe du monde, des footballeurs nés en Afrique ou de parents africains ont déjà goûté à ce plaisir de soulever le trophée de la plus prestigieuse comptétition footballistique au monde. À la découverte de ces Africains champions du monde.

Des Africains champions du monde ? Paradoxal ! Et pourtant, c’est vrai. Il s’agit de ces fils du continent qui ont choisi de changer de nationalité pour jouer dans des équipes nationales de certains pays occidentaux.

Dans cette catégorie, on ne peut pas ne pas penser à Zinedine Zidane. Auteur de deux buts lors de la finale contre le Brésil (3-0), le milieu offensif remporte la 16è édition de la coupe du monde jouée en France du 10 juin au 12 juillet 1998. Il est certes né à Marseille. Mais, de Smaïl et Malika Zidane, deux époux originaires de la région de Kabylie au nord de l’Algerie.



Zinedine Zidane