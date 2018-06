Mondial 2018 - 3 choses à savoir sur les Lions de la Teranga du Sénégal

Une défense infranchissable, un milieu indomptable et une attaque irrésistible…. À deux semaines de la 21è édition de la Coupe du Monde de football qui se déroulera du 14 juin au 15 juillet en Russie, le Sénégal semble disposer des armes bien plus efficaces que lors du Mondial 2002. De quoi aller au-delà des quarts de finale.

1 – Historique

Bien que n’ayant jamais remporté de CAN, le Sénégal fit sensation en 2002 lors de la Coupe du Monde organisée conjointement par la Corée du Sud et le Japon. Pour une première participation, la sélection conduite par Bruno Metsu atteignit les quarts de finale. Non sans avoir eu raison des « grands ». Notamment la France de Zidane, championne du monde en titre au match d’ouverture (1 – 0) et la Suède de Larsson en huitièmes de finale (2 – 1). Mais l’aventure nippo-coréenne d’El-Hadji Diouf et ses coéquipiers fut stoppée en quarts de finale face à la Turquie (0-1).

2 – Les chances de l‘équipe

Dès lors, Sadio Mané et les autres dont Keita Baldé, Kalidou Koulibaly, Mame Biram Diouf, Youssouf Sabaly, Ismaila Sarr et Pape Alioune Ndiaye iront-ils plus loin que leurs aînés Henri Camara, Aliou Cissé (actuel entraîneur), Papa Bouba Diop ou Khalilou Fadiga ?

Si les acteurs ne sont plus les mêmes, la génération Mané est un collectif où tout marche presque comme sur les roulettes dans tous les compartiments. Avec quatre victoires, deux nuls, zéro défaite, dix buts marqués et seulement trois buts encaissés, les Lions de la Teranga ont bien mérité la première place du groupe D. Bien qu’occupant la 28è place du classement FIFA 2018, le Sénégal a été logé dans un groupe H où il pourrait avoir du pain sur la planche face à la Pologne (7è), la Colombie (13è), même si la tâche semble facile face au Japon (56è).

3 – Les joueurs vedettes

Sadio Mané À chaque équipe de football sa vedette. Si en 2002 le Sénégal a eu El-Hadji Diouf, aujourd’hui, Sadio Mané est la flèche la plus puissante et tranchante de cette équipe. Il sera l’un des joueurs qui va cristaliser toutes les attentions dans cette formation. Son parcours cette année au sein de Liverpool en témoigne long : 10 buts et 7 passes décisives en 29 matchs de championnat d’Angleterre. Même si le bilan est négatif en Coupe d’Angleterre avec zéro but marqué en deux matchs, l’ailier gauche est auteur de 10 buts et une passe décisive en 13 matches de Champions league. Mais, avec deux buts en 7 matches lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et deux buts en trois rencontres de CAN 2017, l’attaquant de 26 ans semble peu fécond en sélection. Ce qui n’empêche pas le monde footballistique de compter sur le natif de Sedhiou (Casamance, sud du Sénégal).

Mame Biram Diouf Un autre Sénégalais à avoir réussi sa saison 2017-2018 en Premier league, c’est Mame Biram Diouf. Même si son club Stoke City a été relégué à la deuxième division, l’attaquant de 30 ans a marqué 6 buts en 37 matches. Mais, zéro but en Coupe de la ligue et Coupe d’Angleterre. Réfletant l‘état de santé de Stoke City, ces contre-performances ne sauraient mettre en cause la capacité de Diouf en sélection, car lors des éliminatoires, le Dakarois avait inscrit deux précieux buts.

Keita Baldé Le Sénégal pourra aussi compter sur Keita Baldé qui a passé une superbe saison en France. En 36 matchs dont 19 titularisations, le jeune attaquant de 23 ans a inscrit huit buts et délivré 11 passes décisives. En quatre rencontres disputées lors des qualifications pour le Mondial 2018, Baldé a marqué un but. C‘était contre le Cap Vert. Les Lions s‘étaient imposés 2 à 0. Mais, dans tous les compartiments ou presque, le onze sénégalais dispose de stars comme Moussa Sow, Kalidou Koulibaly et Kara Mbodj, milieu de terrain.

Fiche d’identité