RDC : 7,5 tonnes de médicaments fournis aux déplacés du Kasaï par le HCR

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé samedi avoir apporté 7,5 tonnes de “médicaments et produits médicaux” aux déplacés et retournés victimes des violences au Kasaï dans le centre de République démocratique du Congo.

Les chiffres avancés par le HCR sont énormes : en une année de violences à partir de septembre 2016, 1,4 million de personnes ont quitté leurs lieux de vie, certains sont rentrés chez eux mais tous vivent dans la précarité.

En moins d’un an, le nombre de #réfugiés centrafricains en #RDC?? est passé de 102.000 à plus de 182.000 ( Le_HCR ) https://t.co/6DLyRE4XZE — ONU Info (ONUinfo) 19 mai 2018

“Les premiers lots de médicaments et produits médicaux ont été officiellement remis au partenaire Caritas à Kananga pour les structures de santé sélectionnées au Kasaï Central”, précise un communiqué du HCR.

Ce don de 7,5 tonnes est composé de “médicaments anti-malaria, d’antibiotiques, d’ anti-inflammatoires, de solutés, d’antalgiques et de vermifuges pour lutter contre les principales maladies enregistrées”.

Il vise à approvisionner en médicaments et produits médicaux plusieurs hôpitaux et centres de santé des provinces du Kasaï, du Kasaï-central et du Kasaï-oriental où les violences avaient éclaté en septembre 2016, un mois après la mort d’un chef traditionnel Kamuina Nsapu tué par des militaires.

L’organiseme s’inquiète en outre d’une vague de déplacement des civils centrafricains en moins d’une semaine.

Le #HCR s’inquiète de la nouvelle vague de déplacement de civils centrafricains vers le Nord de la ?? #RDC où 7 000 réfugiés centrafricains sont arrivés en moins d’une semaine. En moins d’1 an, le nombre de réfugiés centrafricains en RDC est passé de 102.000 à plus de 182.000. — Pascal Mulegwa (@pascal_mulegwa) 18 mai 2018

C’est donc une réponse du HCR à plusieurs questionnements, notamment des populations qui se sont senti abandonnées.

Où sont passés les 528 millions de dollars de dons récoltés à la Conférence de Genève pour l’humanitaire en RDC. Pourtant, il y a extrême urgence au Kasaï ! Où est passé le patron de bureau des affaires humanitaires de l’ONU, Mark Lowcock ? Où est passé le HCR ? https://t.co/og4VvBB5nV — Motosia Victor (@motosia) 14 mai 2018

Le bilan des affrontements entre les miliciens Kamuina Nsapu et les forces de sécurité est de plus de 3.000 morts, 1,4 million de déplacés, deux saisons de récoltes ravagées et 1,2 million d’enfants atteints de la malnutrition chronique.