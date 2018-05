Afrique du Sud : l'épidémie de Listériose fait plus de 200 morts

Le nombre de décès dus à la plus grande épidémie de Listeria d’origine alimentaire au monde a atteint 204, mais le nombre de nouveaux cas a fortement diminué après le rappel des produits, ont annoncé jeudi les autorités sud-africaines.

Le département de la santé a rappelé des produits de viande transformés connus sous le nom de «polony», après que la source de l‘épidémie ait été retrouvée dans une usine appartenant à l’entreprise Tiger Brands Enterprise Foods en mars dernier.

Le nombre de cas signalés est passé à 1 033, a indiqué l’Institut national des maladies transmissibles (NICD).

Mais le nombre rapporté par semaine avait diminué à une moyenne de 6,4 depuis le 5 mars, après le rappel des produits, contre 24,9 précédemment, selon le rapport.

Le gouvernement a déclaré qu’il allait revoir sa législation sur la sécurité alimentaire et qu’il tiendrait une réunion consultative concernant les spécifications obligatoires pour la viande transformée.

“Le profilage des risques des locaux de transformation des aliments est en cours et des préparatifs ont été faits pour un programme d’inspections et de tests en laboratoire des installations de traitement à haut risque des aliments susceptibles d‘être contaminés par Listeria”.

Listeria est une bactérie trouvée dans le sol, l’eau et la végétation. Les gens peuvent être infectés par des produits animaux et des fruits et légumes frais.