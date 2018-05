Zambie : une policière promue pour avoir travaillé sous la pluie

Ce n’est pas un test ni par rapport à la durée. C’est plutôt pour avoir travaillé sous la pluie que Charity Nanyangwe, une Zambienne évoluant à la police routière de Lusaka, la capitale, a été promue hier au grade de sergent.

Tout sacrifice mérite d‘être récompensé. Charity Nanyangwe vient d’en vivre l’heureuse expérience. La policière de Lusaka a régulé la circulation sous une très forte pluie qui s’est abattue sur la capitale zambienne mercredi dernier. Tandis que, d’après des témoins, nombreux de ses collègues de la police routière avaient déserté les ronds-points de Lusaka. D’autres se trouvaient en banlieue ou dans les campagnes « à la recherche des pots-de-vin auprès des automobilistes ».

Saw her doing the service in the rains yesterday. Woman of the month!

L’exemplarité de Nanyangwe n’a pas laissé indifférents ses compatriotes qui ont fait circuler les photos de la trentenaire travaillant sous la pluie, sans tenue de protection, comme les imperméables.

Les autorités policières ne sont pas non plus restées insensibles. La commissaire de police chargée de l’administration, Lombe Kamukoshi a élevé la jeune femme au grade de sergent. Avec effet immédiat. Autrement dit, l’enveloppe devrait augmenter de volume dès la fin de ce mois.

#ZAMBIA:WOMAN Constable Charity Nanyangwe has been promoted to the rank of Sergeant. Commissioner of Police in charge of Administration Ms. Lombe B. Kamukoshi decorates the officer. Yesterday, she won hearts and appreciation for doing her duties even in heavy rainfall in Lusaka. pic.twitter.com/FvcqpRnQFq