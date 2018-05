Kenya : faisant des selfies sur un pont, deux autorités tombent dans l'eau

Qui l’eût cru ? Et pourtant, c’est vrai ! Au Kenya, le gouverneur de la ville de Machakos au sud-ouest Alfred Mutua et le vice-gouverneur du comté voisin de Kisii, Joash Maangi ont été repêchés ce matin de la rivière Kuja.

Les deux responsables étaient tombés quelques minutes auparavant du pont enjambant l’un des plus puissants cours d’eau du sud-ouest. Et pour cause ? Ils faisaient des selfies sur un pont qui présentaient de nombreuses fissures en raison de sa vétusté.

Mais plus de peur que de mal. Les deux autorités ont vite été conduites à l’hôpital. Et leur vie est sans danger.

Si des internautes kényans ont dénoncé le manque de rigueur dans l’exécution ou le suivi des travaux de construction des infrastructures, le gouverneur Mutua a de son côté vu en l’incident une bénédiction.

« C‘était une bénédiction pour moi. D’abord, je me sens béni et baptisé par les eaux de cette rivière très importante. Ensuite, les populations de Gucha me disent maintenant que je suis devenu leur fils et que je devrais même venir construire une maison dans la région », a écrit Mutua sur sa page Twitter.

This incident was a blessing in two ways:



I feel blessed and baptized by the waters of this very important river. The people of Gucha are telling me now I have become their child and should even come and build a home in the region. pic.twitter.com/AGXLOUBHly