Un aperçu synoptique de l'économie camerounaise [Business Africa]

Au Cameroun, les souscriptions de l’emprunt obligataire ECMR 5,5 % net 2016-2021 ont commencé en 2016.

Cet emprunt souverain du Cameroun était destiné à des grands projets d’investissement.Il s’agit entre autres de la construction de l’auto-route entre Douala et Yaoundé, du renforcement de l’alimentation de Yaoundé et les environs en eau potable, de l‘électrification photovoltaïque d’une centaine de localités, des travaux de construction de deux barrages (Lom Pangar et Memve’elé), entre autres.

Jean David Mihamlé était sur le plateau pour des analyses sur l‘état actuel des emprunts obligataires dans le pays.