Somalie : Mohammed Yusuf étudie le journalisme à 48 ans

Vingt sept ans d’attente n’auront pas réussi à étouffer son rêve d’obtenir son diplôme de journaliste.

Ce Somalien nommé Mohammed Yusuf Ulusow prévoit d’achever son parcours universitaire stoppé en raison de la guerre civile de 1991. Et même si les étudiants de sa classe ont à peine la moitié de son âge, celui qui a 48 ans aujourd’hui rêve de reconnaissance nationale et pourquoi pas internationale.

“Je suis très heureux d’avoir pu poursuivre mes études et la raison pour laquelle j’ai choisi d‘étudier le journalisme, c’est que cela a toujours été la profession dont j’ai rêvé. Je travaillais dans la presse écrite et à la radio en faisant de la vigie de l’actualité, mais je voudrais compléter mon diplôme et devenir un journaliste professionnel, c’est mon objectif principal” affirme t-il.

Mohammed Yusuf Ulusow est pour ces collègues de l’université somalienne l’exemple même de la persévérance et de la patience. Il est devenu une source d’inspiration pour ces jeunes.

“Ulusow est une personne très persévérante, il a poursuivi son rêve après 27 ans et il s’assoit avec de jeunes étudiants qui ne sont pas de son âge. Je pense qu’il est un excellent exemple pour l’Université nationale de Somalie et ses camarades de classe” soutient une élève.

Dans sa famille également, le rêve de Mohammed Yusuf est partagé et très apprécié. Cependant, Ulusow devra attendre jusqu’en 2021 pour obtenir son diplôme universitaire et devenir le reporter qu’il a toujours rêvé d‘être.