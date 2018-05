RDC : un premier cas d'Ebola en zone urbaine

L‘épidémie d’Ebola est entrée “dans une nouvelle phase” en RDC, estiment les autorités. Pour la première depuis son déclenchement, il y a quelques semaines, un cas vient d‘être identifié dans une ville. Quitte à rendre la riposte difficile.

Mbandaka aussi désormais dans la hantise d’Ebola. Un cas du virus a été détecté dans cette ville de près d’un million d’habitants située dans la province de l‘Équateur au nord-ouest de la RDC.

Et pourtant, depuis sa déclaration le 9 mai dernier, le virus n‘était actif que dans des zones rurales, donc très reculées. Ce qui constituait un véritable atout pour les autorités afin de circonscrire le plus rapidement et efficacement possible, l‘épidémie.

Ce premier cas en zone urbaine pourrait donc, aux yeux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), emmener les autorités à reconsidérer leur plan de riposte contre Ebola.

Ce que reconnaissent les autorités congolaises qui pensent à « une nouvelle phase » de l‘épidémie. « Nous entrons dans une nouvelle phase de l‘épidémie d’Ebola qui touche désormais trois zones de santé, y compris une zone de santé urbaine », a déclaré le ministre de la Santé, Oly Ilunga Kalenga, dans un communiqué.

Et malgré les 5 400 doses de vaccins qui sont arrivées hier à Kinshasa, l’OMS s’inquiète également de l’emplacement de Mbandaka au bord du fleuve Congo, une artère majeure pour le commerce et le transport avec Kinshasa, la capitale. C’est aussi un point d‘échanges avec des localités (Mpouya, Mossaka, etc.) de la République du Congo sur l’autre rive du fleuve Congo.

Ne pas céder à l’alarmisme

Mais pas question pour l’instant de céder à l’alarmisme. Tant les équipes sanitaires sont déjà actives. “Depuis l’alerte faite à partir de Mbandaka, nos épidémiologistes travaillent sur le terrain pour identifier les personnes qui ont été en contact avec des cas suspects”, a rassuré Oly Ilunga Kalenga.

De l’autre côté du fleuve Congo, on fait feu de tout bois pour opposer une résistance conséquente à Ebola. Ce, à travers l’exécution en cours du plan de contingence mis en place par le ministère congolais de la santé.

Ce système de prévention prévoit entre autres la prise en charge, le renforcement des mesures d’hygiène, la surveillance épidémiologique, la mobilisation, l’information et la communication. « L’épidémie a éclaté dans l’Equateur, donc vers les localités de Mbandaka et Bikoro qui sont très proches du département de la Likouala, plus précisément de la ville de Liranga. À ce titre, l’OMS a déclaré certains pays à très haut risque. Ce sont le Congo, la République Centrafricaine, tous ces pays qui sont limitrophes de la RDC et surtout de cette zone. Nous sommes en alerte totale, on se met déjà en position de se préparer et de répondre rapidement », a expliqué le Dr Fatoumata Binta Diallo, représentante de l’OMS au Congo.

Déclarée le 9 mai dernier, cette épidémie qui frappe la RDC pour la neuvième fois depuis sa découverte en 1976 a déjà fait quelque 23 morts sur la quarantaine de cas identifiés dans la région de Bikoro, au nord-est de Kinshasa.

La fièvre hémorragique Ebola vient d’un virus découvert dans la ville de Yambuku, près de la rivière Ebola. Il se transmet par contact physique avec des liquides corporels infectés. Le gibier de brousse est considéré comme un vecteur potentiel.