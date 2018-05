Football : où ira Buffon après la Juventus de Turin ?

Le célèbre gardien de but et capitaine de Juventus de Turin et de l‘équipe nationale d’Italie a confirmé ce ce jeudi son départ du club turinois. Sans pour autant révéler ce qu’il fera après.

C’est un Gianluigi Buffon visiblement noyé dans un tourbillon d‘émotions qui était ce jeudi face à la presse. Des émotions à la mesure des beaux moments passés pendant 17 ans (2001-2018) dans les buts de la Juventus de Turin après six ans de bons et loyaux services au FC Parme entre 1995 et 2001.

Avec la “Vieille Dame”, Buffon a décroché sept titres de champion d’Italie et quatre coupes. “Terminer cette aventure avec deux nouvelles victoires était important. Samedi, ce sera mon dernier match avec la Juventus (contre Helas Verone)”, a déclaré l’Italien pendant la conférence de presse donnée à l’Allianz Stadium de Turin en président de Juventus, Andrea Agnelli.

Mais, que fera le gardien de 40 ans ? En tout cas, difficile de le savoir, dans la mesure où même lui-même ne sait pas encore là où pourrait le conduire la passion footballistique. “Jusqu‘à il y a 15 jours, j‘étais sûr d’arrêter de jouer, mais j’ai reçu des propositions excitantes, sur et en dehors du terrain. Hors du terrain le plus intéressant, m’a été fait par le (Juventus) président Andrea Agnelli”, a poursuivi Buffon.

“La semaine prochaine, après quelques jours de réflexion calme, je prendrai une décision définitive et certaine”, a ajouté le gardien de la sélection italienne (1998-2018). S’il n’a pas dévoilé ce que lui réserve le destin, la presse italienne ne s’est pas empêchée de faire des supputations. D’après certains médias, Buffon aurait reçu des offres de grands clubs européens, notamment de Liverpool, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain.

S’il n’a jamais remporté de compétitions internationales avec ses clubs, Buffon est champion du monde 2006. Il est pour l’instant le joueur le plus capé d’Italie avec 176 points en série A et détient le record de 974 minutes sans encaisser de but en championnat national.