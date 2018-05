Angleterre - Les crampons de Mohamed Salah à l'honneur au British Museum

Les crampons de l’attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah ont fait leur entrée au célèbre British Museum de Londres jeudi, aux côtés des antiquités égyptiennes.

L‘équipementier du meilleur buteur de la Premier League a offert une paire de crampons à la vénérable institution pour célébrer le nouveau record (pour une saison à 38 journées) de 32 réalisations.

“Cette acquisition remet au goût du jour la collection égyptienne mondialement connue du British Museum”, a apprécié Neal Spencer, conservateur de l’Egypte ancienne et du Soudan au British Museum.

“Ces chaussures racontent l’histoire d’une icône égyptienne moderne, évoluant au Royaume-Uni, avec un impact véritablement mondial”, a-t-il ajouté, alors que les crampons sont “exposés au milieu des statues des anciens pharaons”