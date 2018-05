Londres paré pour le mariage princier

Tous ceux qui visiteront Windsor cette semaine ne pourront pas échapper aux visages du prince Harry et de Meghan Markle qui sont gravés sur les marchandises dans les magasins de la ville. Des peluches, des tasses, des drapeaux, des assiettes…tout est mis en oeuvre par les commerçants londoniens pour tirer assez profit de cet évènement qui passionne tant les Londoniens que les touristes.

De nombreux souvenirs sont ainsi proposés par les boutiques pour permettre aux curieux de garder en mémoire cet évènement tant attendu dans le monde comme l’indique, Anthony EDWARDS, représentant d’un magasin de vente de souvenirs: “Nous avons donc des drapeaux commémoratifs spéciaux Harry et Meghan, ils ont été très populaires dans le magasin. Nous avons tous les accessoires pour toutes les fêtes de rue très appréciés également. Les sacs à provisions Harry et Meghan et les ours en peluche Harry et Meghan avec leurs pulls spéciaux.”

En Angleterre, les mariages royaux ont toujours sucité l’effervescence de la population. Et c’est devenu presqu’une coutume d’acquérir un objet à l’effigie des mariés

Comme à chaque mariage princier, l‘évènement attirera de nombreux touristes au Royaume-Uni . Le mariage et la procession seront retransmis en direct sur les réseaux du monde entier.

Sandrienne BOKO