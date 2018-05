Le président kényan rend hommage aux victimes de Solai

Au Kenya, après la tragédie de Solai, place au recueillement.

Le président Kényan Uhuru Kenyatta a participé, mercredi à la cérémonie d’hommage aux victimes de la catastrophe naturelle de mercredi dernier, qui a fait 48 morts selon un dernier bilan. Le président Kenyatta en a profité pour saluer la mémoire de toutes les victimes de la saison des pluies.

“Alors que nous sommes ici avec vous en deuil, nous pensons aussi à tous les Kenyans qui ont perdu des êtres chers à cause des inondations qui ont lieu dans tout le pays” a souligné Uhuru Kenyatta, président du Kenya.

Le drame de Solai a alourdi le bilan des victimes de cette saison des pluies au Kenya. Plus de 170 personnes y ont perdu la vie et plus de 225.000 autres ont été forcés de quitter leurs habitations selon les chiffres du gouvernement. La saison de pluie pourtant attendue après une longue période de sécheresse s’est vite transformée en menace mortelle.