RDC : l'épidémie d'Ebola fait 19 morts - OMS

L‘épidémie du virus Ebola continue de faire des victimes en République démocratique du Congo. Dix-neuf personnes sont décédées dans le nord-ouest du pays selon un nouveau bilan diffusé par l’OMS qui annonce avoir reçu le feu vert des autorités congolaises pour importer et appliquer un vaccin expérimental.

“Nous avons l’accord, l’enregistrement, et le permis d’importation. Tout ce qui a déjà été formellement convenu et comme vous le savez, ce vaccin est sûr et efficace et a déjà été testé. Il peut à présent être utilisé”, a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS.

C’est la neuvième fois que le virus Ebola est enregistré en RDC. En 2017, l‘épidémie avait fait au moins quatre décès et plus de cinq cent quatre-vingt autres personnes ont été recensées et surveillées de près après avoir été en contact avec le virus. À l‘époque, on reprochait à l’Organisation mondiale de la santé d’avoir été trop lente à réagir.

Une critique qui semble avoir été entendue au regard des propos du directeur général de l’OMS qui a affirmé qu’“être là est très important. Vous savez, si un général ne peut pas être avec ses troupes en première ligne, ce n’est pas un général. Et la deuxième chose est que la stigmatisation est associée à Ebola et nous devons aller montrer que cela devrait vraiment cesser. Et s’il y a un risque, ma vie ne vaut pas mieux que celle de n’importe qui d’autre. Des millions sont déjà disponibles et nous devons vraiment le prouver.”

S’il n’est pas entretenu, le virus Ebola peut se propager rapidement, principalement par la transmission de fluides corporels. L’application du vaccin pourrait débuter lundi prochain, selon l’OMS.

Sandrienne BOKO, avec Reuters