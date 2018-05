Premiere chaussure intelligente du monde {sci tech}

Si vous êtes un amateur de chaussure de sports, amateur de gadget, un athlète ou tout simplement un utilisateur de chaussures bien conçues, alors ceci est pour vous.

Une entreprise française «Digit-sole», qui a conçu la première chaussure intelligente au monde en 2017, affirme que le produit tant attendu sera disponible en septembre de cette année.

En associant une technologie de pointe à des chaussures, cette première chaussure unique au monde est plus intelligente, plus saine et pratique. C’est la première chaussure qui sera livrée avec double câble micro-USB pour la charge et la lumière LED. Elle est résistante à la poussière avec une semelle intérieure chauffée et la liste continue.

Les technologies matérielles et logicielles sont conçues directement dans la chaussure elle-même, créant une chaussure intelligente interactive qui évalue constamment et vous fournit des commentaires personnalisés, selon la société.

Cette chaussure intelligente dispose d’un moteur situé à l’arrière, ce qui permet au système de serrage automatique de fonctionner. Et bien sûr, c’est plus qu’une chaussure, elle recueille l’analyse complète de votre foulée, y compris la fatigue, la posture, les capteurs de mouvement et détecte la force d’impact.

Et tout ce dont vous avez besoin est de connecter votre smartphone à votre chaussure intelligente via Bluetooth pour contrôler toutes les fonctionnalités à l’aide de l’application «Digit-sole».

Au Chili, les chiens de thérapie sont sollicités par des dentistes pour apaiserdes enfants autistes. Raul Varela, a créé il y a cinq ans un organisme à but non lucratif appelé «Next to You», spécialement destiné aux enfants autistes, qui sont souvent choqués par les lumières vives et l‘équipement bruyant des cabinets dentaires.

Nous avons appris que seuls les chiens femelles sont utilisés, car elles sont généralement plus calmes.

Varela, qui a aussi un enfant autiste, a mis sur pied l’organisation à Santiago, la capitale du Chili, quand il a remarqué que le comportement de son enfant avait changé en interagissant avec le chien de la famille.

Il a ensuite quitté son emploi et a obtenue une certification en tant que dresseur de chiens de thérapie pour les enfants atteints d’autisme. Écoute-le.

Est-ce que vous êtes demandé comment les astronautes peuvent survivre dans l’espace? La vérité est, qu’ils ont essayé le jardinage spatial, mais ils ont connu beaucoup d‘échec.

La NASA a donc décidé que le jardinage dans l’espace serait crucial pour la prochaine génération d’explorateurs, qui a besoin de se nourrir lors des missions sur la Lune ou sur Mars qui peuvent durer des mois ou des années.

Les nutriments nécessaires, comme les vitamines C et K, se dégradent au fil du temps dans les aliments lyophilisés. Sans eux, les astronautes sont de plus en plus vulnérables aux infections, à la coagulation sanguine, au cancer et aux maladies cardiaques.

Ainsi, l’agence spatiale américaine se tourne vers des botanistes professionnels et des jardiniers débutants comme des lycéens pour faire avancer ce projet

On s’attend à ce que certaines des cultures testées par les étudiants soient lancées dans les mois à venir, y compris la laitue de dragon et du chou de chine , le pak choi . Et d’ici l’année prochaine, les tomates pourraient être au menu.