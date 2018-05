Lutte contre Boko Haram : le Cameroun reçoit deux avions militaires des Etats-Unis

La coopération militaire entre le Cameroun et les Etats-Unis en parfaite santé. Yaoundé vient à juste titre de recevoir deux avions de Washington pour sa lutte contre Boko Haram.

Selon l’information rapportée par la presse camerounaise, ces deux avions de type aéronefs, dotés de caméra haute définition, seront consacrés à la surveillance et à la détection d‘éventuels mouvements des militants de Boko Haram.

Alors que le pays est également en proie à une crise politico-militaire dite “anglophone” dans ses régions nord-ouest et sud-ouest, la partie américaine n’a pas omis de préciser que les engins offerts ne doivent “exclusivement” survoler que les zones menacées par la secte islamiste, notamment dans l’Extrême-Nord. Condition acceptée par le ministre camerounais de la Défense, Joseph Beti Assomo.

Le Cameroun, comme le Tchad et le Nigeria se bat pour mettre définitivement un terme à l’insurrection de Boko Haram, débutée en 2009 dans le nord-est du Nigeria. Le conflit a déjà fait plusieurs milliers de morts et occasionné une des plus graves crises humanitaires de la région.

Tout comme le Cameroun, le Nigeria reçoit également l’appui de la Maison-Blanche dans sa lutte contre Boko Haram. Donald Trump a notamment accepté de livrer en 2020 douze avions de combat et de reconnaissance au Nigeria. Un contrat qui avait été bloqué par l’administration Obama, qui craignait des bavures de l’armée nigériane.