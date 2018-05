Sierra Leone- prestation de serment : le président appelle à la gratuité de l'éducation

Maada Bio s’engage à relever son pays en proie à plusieurs maux tels que l’indiscipline, la corruption et la pauvreté.

Lors de sa prestation de serment au stade national Siakas Stevens de Freetown samedi dernier, le nouveau président sierra-léonais à réitéré son appel à une éducation de qualité gratuite ; le présentant comme le programme phare de sa nouvelle administration.

«Je suis heureux d’annoncer que l‘éducation pour le développement constitue le rêve et l’objectif d’un nouveau programme de développement pour les cinq prochaines années, ce qui constitue notre première étape vers la reconnaissance de notre réputation éducative historique comme l’essence de l’Afrique de l’Ouest.’‘ A déclaré le président.

"C'est notre première étape pour jeter les bases d'une reconquête de notre réputation éducative historique en tant qu'essence de l'Afrique de l'Ouest"

Au moins une personne a perdu la vie alors que 20 autres ont été blessées lors de la cérémonie en voulant forcer l’entrée du stade pour assister à l’investiture du successeur de Bai Koroma.

Le pays est l’un des plus pauvres du monde, en dépit de la présence de gisements de minerais et de diamants. Il récupère de la guerre civile (120.000 morts entre 1991 et 2002) et de l‘épidémie d’Ebola, qui a tué 4.000 personnes en 2014-2016.