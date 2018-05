RDC : 4 000 doses de vaccins contre Ebola déjà disponibles

Pour faire face à l‘épidémie d’Ebola qui secoue la RDC depuis des semaines, l’OMS entend acheminer 4 000 doses de vaccin afin d’empêcher la propagation de cette maladie fort dévastatrice.

Une bonne nouvelle s’agissant de la lutte contre Ebola. Plus de 4 000 doses de vacin contre le virus devrait arriver au plus tard mercredi prochain en RDC. « Nous sommes actuellement en train de travailler là-dessus. 4.000 doses ont été obtenues. Nous travaillons sur le déploiement des matériels notamment la chaîne de froid qui pourra être déployée d’ici à demain. Le début de la vaccination dépendra du déploiement des matériels, nous y travaillons. C’est dans nos priorités », a confié hier, Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique à un organe en ligne de RDC.

Appelé «rVSV EBOV », ce vaccin aurait été expérimenté avec succès en Afrique de l’Ouest où Ebola avait tué entre 2013 et 2016 plus de 11 000 personnes sur quelque 28 000 recensés en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone.

Ces vaccins devraient ainsi aider à circonscrire l‘épidémie le plus rapidement possible et donc anticiper sa propagation vers les pays voisins dont le Congo, l’Angola, le Rwanda, l’Ouganda et le Soudan du Sud.

Déclarée le 9 mai dernier, cette épidémie qui frappe la RDC pour la neuvième fois depuis sa découverte en 1976 a déjà fait une vingtaine de morts sur la trentaine de cas identifiés dans la région de Bikoro, au nord-est de Kinshasa.

La fièvre hémorragique Ebola vient d’un virus découvert dans la ville de Yambuku, près de la rivière Ebola. Il se transmet par contact physique avec des liquides corporels infectés. Le gibier de brousse est considéré comme un vecteur potentiel.