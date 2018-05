Mariage à la nigériane, et des dots excessives en Afrique? [This is Culture]

@BarbaraLoundou

Aujourd’hui dans la chronique on parle de l’aspect culturel du mariage. Et en la matière il y a un pays qui a révolutionné la façon dont on organise et dont on perçoit les mariages en Afrique. Et ce pays c’est le Nigeria.

C’est donc naturellement que la première Fashion Week de robes de mariées a vu le jour à Lagos. L’‘objectif c’est de favoriser les produits locaux, plutôt que d’acheter des marques étrangères.

Et cette Fashion Week ne s’adresse pas seulement aux personnes qui veulent organiser un mariage civil. Les mariages traditionnels sont aussi mis à l’honneur. Parce que au-delà du Nigeria dans toute l’Afrique avant d’aller à la mairie il faut (normalement) passer par la dot, c’est-à-dire l’impôt de la mariée (qui est une tradition ancestrale africaine).