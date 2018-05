RDC : la maison d'un journaliste attaquée par des inconnus (médias)

Des éléments armés non encore identifiés ont fait irruption dans la nuit de samedi à dimanche dans le domicile de Barick Bwematelwa, journaliste, responsable du service internet de « TOP CONGO FM », une radio privée de RDC, rapportent les médias locaux dont le site « actualite.cd ». « Cette nuit, ma résidence a été attaquée par des bandits armés d’une arme à feu et de machettes (…) j’étais bloqué à l’extérieur à cause de la forte pluie », a raconté le journaliste.

Et d’après les témoins, c’est bien lui Bwematelwa qui était dans la ligne de mire de ces assaillants dont on ne connaît pas l’identité jusqu’ici. « Les bandits étaient très nombreux, ils nous ont menacé de leurs armes et nous ont demandé dans quelle maison loge le journaliste (…) Parce que je leur ai dit qu’il n’était pas là, ils m’ont donné un coup de machette à la jambe», a une femme résidant dans la même parcelle que le journaliste.

Mais, qu’a fait Barick Bwematelwa pour être devenu un « wanted » ? C’est en tout cas la question que se posent jusqu’ici les responsables comme les agents de TOP CONGO FM. « Il ne fait que redire et mettre des articles que la radio a déjà diffusés sur antenne. Je ne comprends pas pourquoi il serait ainsi menacé », a déploré Christian Lusakueno, administrateur de l’organe cité par actualite.cd.

Quant aux autorités, elles entendent de tout faire pour retrouver les assaillants. « Le commandant de Lemba a été mobilisé pour retrouver ces malfaiteurs », promet le colonel Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la police nationale de RDC.

Mais, en attendant la réalisation de retrouver les coupables, la RDC est souvent classée par des ONG dans la liste des pays prédateurs de la liberté de la presse. Arrestations et détentions de journalistes sont, en effet, régulièrement dénoncées dans ce pays qui occupe la 154è place sur 180 dans le classement 2017 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières (RSF).

Située dans la commune de Lemba, au sud-est de Kinshasa, la radio TOP CONGO FM a été créée en 2003 par des journalistes congolais dont Christian Lusakueno, ancien correspondant de radios étrangères.