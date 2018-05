"La force du G5 sahel est prête"

Depuis qu’elle a été constituée en début de 2017, on attend son entrée en scène contre les terrorsites jihadistes, la force conjointe du G5 Sahel .

Au cours d’une audience ce dimanche, avec le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, le ministre nigérien de la défense s’est voulu rassurant;

D’après, Kalla Moutari la force antijihadiste est “ prête” à entrer en action.

“Nous sommes prêts à lancer les opérations dans la mesure où toutes les forces composantes du G5 Sahel sont sur place”, a déclaré M. Moutari au sortir d’une audience avec le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré. Il a ajouté qu’elles débuteraient “bientôt”, sans préciser de quelles opérations il s’agissait relève l’AFP.

Les ministres de la Défense des cinq pays membres du G5 Sahel , à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, et le Tchad sont actuellement reunis à Ouagadougou . Objectif: matérialiser la montée en puissance d’une force qui au terme de cette année , devrait comprendre 5000 hommes.

Le G5 sahel qui a pour quartier général Sévaré au Mali, a pour mission de mettre hors d‘état de nuire, la horde de terroristes islamistes . Des terroristes qui sèment la terreur au centre et au sud du Mali et dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.