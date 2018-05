Une Afrique fabuleuse

«Tant que le lion ne racontera pas sa version de l’hitoire, le récit de la chasse glorifiera toujours le chasseur !». Ce proverbe ancestral africain est plus que pertinent à l’heure où de nombreux jeunes sur le continent se battent pour se réapproprier leurs histoires, et promouvoir une image plus positive de leur pays.

Adeline Sede Kamga du Cameroun fait partie de ces ambassadeurs. La présidente de Fabafriq nous rejoint depuis Douala, la capitale économique du pays.