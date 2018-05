Sénégal : des jeunes filles formées au basketball

Un stage d’entraînement de basket-ball au Sénégal, l’initiative intéresse des jeunes basketteuse de moins de 17 ans. Ces futures stars apprennent pendant 3 jours l’esprit d‘équipe, la rapidité, la détermination. Des qualités requises pour jouer au basket-ball. Ce premier stage est une l’initiative lancée par la NBA qui veut former les meilleures joueuses du continent.

Ca été dur pour moi parce que les entraînements, souvent là les filles font des entraînements rarement, parce que vous connaissez la RDC, il y a trop de guerre, trop de choses, mais on se force toujours de le faire. J‘étais vraiment impressionnée et heureuse d‘être choisie de venir ici jouer à l’académie NBA explique Lydie Mwamba, jeune joueuse venue de la RDC.

Le chemin est encore long, mais pas insurmontable pour ces jeunes filles qui savent qu’elles doivent travailler dur et que seul le potentiel ne suffit pas. Ruth Riley, la coach de la NBA entend garder une relation à long terme avec ces basketteuses.

J’ai vu les progrès, notamment pour les jeunes femmes, elles ont l’opportunité de pratiquer un sport, et quand on les regarde, elles ont soif d’apprendre. Elles aiment que l’on soit ici et que l’on croit en elles. Nous voulons qu’elles quittent le terrain nous seulement avec des connaissances supplémentaires en basket, mais aussi qu’elle aient compris que c’est un moyen d’acquérir une éducation, d’avoir une vie meilleure. Qu’elles quittent le terrain en étant des femmes courageuses et qui ont confiance en elle

Les efforts de la ligue nord-américaine de basket pour offrir une opportunité aux talents africains se multiplient. En mai 2017, elle a inauguré à thiès au Sénégal son premier centre de formation sur le continent africain.