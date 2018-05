Les Européens tentent de sauver l'accord sur nucléaire iranien [International Edition]

Retour sur une semaine riche en rebondissement.

Mardi, le président américain annonçait le retrait des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien signant un peu plus son isolement de ses alliés européens. Et Jeudi, après des mois d’escalade et de tensions, le patron de la maison blanche a levé le suspens sur sa rencontre avec Kim Jong Un. En Arménie, la rue s’est apaisée après la nomination au poste de Premier ministre de Nikol Pachinian. Voici pour l’essentiel des titres, nous y reviendrons plus en détail dans International Edition, un programme qui retrace les faits majeurs de l’actualité traitée par la rédaction d’Euronews. Bienvenus.